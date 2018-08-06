В США задержали четверых россиян за экономические преступления

Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке направило запрос в Федеральное бюро расследований с просьбой о доступе к четырем задержанным российским гражданам.

Об этом рассказал "Интерфаксу" пресс-секретарь российской дипмиссии Алексей Топольский, подчеркнув, что работники консульства могут посетить только тех россиян, которые находятся в их консульском округе, то есть, в Нью-Йорке.

Он отметил, что пока ответа от ФБР не поступало.

Россияне были задержаны 1-3 августа 2018 года агентами ФБР в Бостоне и Лос-Анжелесе. Их обвиняют в отмывании денег и мошенничестве.