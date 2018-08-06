В день рождения "Москвариума" зрителям показали дельфиненка

В Москве отметил день рождения самый большой океанариум Европы — "Москвариуму" на ВДНХ исполнилось 3 года. Его обитатели — 12 тысяч рыб и морских животных, многие из которых стали настоящими артистами. По словам специалистов, условия жизни для них здесь лучше, чем в морях и океанах.

"Москвариум" — единственный в мире круглогодичный океанографический центр, который находится от морского побережья так далеко. Дельфины, белухи, касатки и морской динозавр: "Москвариум" славится своими водными шоу. Этим летом поставили мюзикл "Сон в летнюю ночь". Вместе с цирковыми артистами играют дельфины, касатки, моржи, белухи и морские котики.

В день рождения "Москвариума" все желающие могли послушать авторские лекции известных ученых об океане и морских обитателях и принять участие в мастер-классах.

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Общий объем воды в "Москвариуме" 25 миллионов литров, а уровень соли и температура всегда под контролем, чтобы животным было комфортно. Ветеринары внимательно следят за их здоровьем.

"В океанариуме продолжительность жизни гораздо выше, чем в дикой среде. Это обусловлено тем, что такая ситуациях в океанах сейчас, что очень много загрязнений: нефти, сеток, отходов. Даже бывают такие ситуации, что дельфинята запутываются в сетях", — объясняет Наталья Киреева, тренер морских животных.

Сейчас здесь 10 дельфинов, самому маленькому всего 6 недель. В эти выходные малыша впервые выпустили в общий аквариум. Пока дельфиненок не отплывает далеко от своей мамы Лоры и питается только материнским молоком. Имя детенышу будут выбирать путем голосования на официальных страницах "Москвариума" в соцсетях.