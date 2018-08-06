Жуткое зрелище: туристы рассказали, что случилось на остове Ломбок

До 98 возросло число жертв разрушительного землетрясения в Индонезии. Более 200 человек ранены. Россияне, по предварительным данным, не пострадали. Соболезнования индонезийскому народу выразил президент Путин. Спасатели эвакуируют туристов из полуразрушенных курортных поселков на сверхпопулярный остров Бали, где, по словам властей, отдыхающим ничего не угрожает.

Тысячи людей — туристы и местные жители — в панике толпятся на еще недавно райском пляже в ожидании эвакуации с острова Ломбок. Сильнейшее за последние годы землетрясение унесло жизни сотни человек, и эта трагическая цифра, признаются власти, далеко не окончательная.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10,5 километров. Вслед за первым основным ударом последовало более сотни мелких — так называемых афтершоков. Пострадавшими числятся более 300 человек. Основные жертвы — от падения обломков домов. Стены и крыши легких построек складывались в доли секунды.

Больницы острова сейчас заполнены до предела. Катастрофически не хватает врачей, больничные койки закончились давно. Пострадавших размещают уже даже на автопарковках.

Сильные толчки мощнейшего землетрясения ощущались и на всех соседних с Ламбоком островах, популярных у туристов, в том числе из России. По данным Ростуризма, на данный момент в зоне стихийного бедствия отдыхает около 5 тысяч россиян.

"Вчера в 7 часов вечера мы сидели дома, как обычно, ни о чем не задумывались, — рассказывает Яна Королева. — И вдруг началась сильная-сильная тряска. Кровать просто ходила ходуном, стены, потолок. Мы испугались, быстрее убежали со второго этажа, спустились к садику. Из бассейна вода выливалась, выплескивалась, все дрожало. Выглядело очень жутко".

По данным, которые сообщают российские дипломаты, отдыхающих из России в списке пострадавших нет. "Я увидел, как шатается дом, просто видел его целиком шатающимся, — говорит Павел Герасимов. — Я вышел на землю, вся земля дрожит. Мы выбежали все из дома на улицу и стояли, смотрели, как все это происходит".

Спасатели вот уже сутки занимаются поисками тех, кто еще может находиться под завалами. А туристы в спешке меняют билеты. Аэропорт Ломбок, так же пострадавший от землетрясения, с трудом справляется с потоком желающих немедленно покинуть курортный остров. Среди застрявших в аэропорту — олимпийский чемпион по фехтованию итальянец Альдо Монтано и его жена российская легкоатлетка Ольга Плахина, также отдыхавшие на островах. Как сообщила пара, ничего подобного в жизни им испытать не доводилось.

Власти Индонезии обещают сделать все необходимое для скорейшей эвакуации иностранных граждан. "От имени всего народа Индонезии я хотел принести свои глубочайшие соболезнования всем жертвам землетрясения, — сказал президент Индонезии Джоко Видодо. — Прошлой ночью я приказал различным службам взять ситуацию под свой контроль как можно скорее. Также я дал распоряжение министру-координатору по вопросам безопасности убедиться, чтобы всем туристам была предоставлена вся необходимая помощь, и уделить особое внимание расписанию авиаперелетов".

Сколько еще человек может оказаться в списке погибших и раненых — сейчас сказать сложно: до некоторых районов спасатели просто не могут добраться — мосты и дороги разрушены, линии связи повреждены.

Это уже второй за последнее время удар стихи в регионе. На прошлой неделе от подземных толчков на острове Ламбок погибли 17 человек. Ужас индонезийцев и отдыхающих от пережитого минувшей ночью объясняется еще и памятью о катастрофических последствия цунами 2004 года, которое унесло боле 130 тысяч жизней только в Индонезии.