Долой санкционную истерию: американские сенаторы приехали в Москву

Санкционную истерию в США и ледниковый период в отношениях с Россией пора заканчивать — такого мнения придерживается американский сенатор-республиканец Рэнд Пол, которого сегодня принимали в Москве. Итогом встречи одного из главных сторонников президента Трампа с членами Совета Федерации стало приглашение российских парламентариев в Вашингтон для восстановления диалога. И это уже второй визит представителей Конгресса США в Россию за последний месяц.

График плотный, но минуту сфотографировать знаменитую высотку российского МИДа все же находят. Американская делегация в Москве — шесть человек во главе с сенатором Конгресса США Рэндом Пола — по московской жаре передвигается в солнцезащитных очках.

"У нас была отличная поездка. Да!", — говорит Рэнд Пол, сенатор Конгресса США.

Поездка еще и насыщенная. Перед встречей с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым — общение с российскими сенаторами. В Совет Федерации американцы приехали за 15 минут до начала встречи. За каждым шагом делегации следит группа CNN. Снимают не только на камеру, но и корреспондент на личный телефон с чехлом с надписью на русском "Красная машина".

"Как вы видите, интерес к вашему визиту в Россию очевиден. Наша встреча проходит в период отпусков и в американском Сенате, и в Совете Федерации, но мы с удовольствием приняли предложение организовать и провести эту встречу, понимая, сколь важен любой такой контакт в условиях отсутствия системного диалога между нашими парламентами", — сообщает Константин Косачев, председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам.

"В английском языке есть слово "вовлеченность", и вот это понятие вовлеченности мы используем, когда мы говорим об установлении более тесных и крепких отношений со странами, с которыми мы хотим налаживать эти отношения. Я хотел бы сказать, что мы больше заинтересованы в такого рода вовлеченности и заинтересованности в сотрудничестве с РФ", — отвечает Рэнд Пол, сенатор Конгресса США.

Основная часть встречи, конечно, проходит за закрытыми дверями. Полтора часа переговоров американских и российских сенаторов вызывали колоссальный интерес. За ними следили десятки журналистов, в том числе, из Соединенных Штатов.

Cанкционную кампанию США против России сенатор назвал истерией. Сам он открыто выступает против санкций и в прошлом году голосовал против их ужесточения. Однако, как заявил Рэнд Пол на встрече с депутатами Госдумы, у Трампа сейчас связаны руки за спиной, почему он и не может выступать за более тесное сотрудничество между странами. Мол, это будет выглядеть как: "О, вы любите Россию".

"Это была отличная встреча, диалог очень важен между двумя нашими странами. Это мой первый визит в Москву, и мне здесь очень нравится. Люди очень дружелюбны, повсюду очень чисто, я очень впечатлен вашим городом!" — говорит Дон Хаффайнс, кандидат в сенаторы Законодательного собрания штата Техас.

За лето это уже вторая встреча с американскими конгрессменами. И, судя по развитию диалога, не последняя. На следующую встречу сенатор Рэнд Пол пригласил российских коллег в Вашингтон.