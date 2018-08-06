Жара в Европе бьет рекорды энергопотребления кондиционеров

В Южной Корее временно снизили тарифы на электричество, а в соседнем Китае потеряли более миллиарда долларов из-за массовой гибели морских огурцов. Причина всему одна — захвативший полмира 40-градусный зной. В Германии же, напротив, именно жара приносит прибыль — местные аграрии приступили к рекордно раннему сбору урожая винограда. А ещё спасают самое старое в стране дерево. Тысячелетнюю липу поливают десятки добровольцев.

В Париже с жарой борются пропускным режимом для автомобилей — в столицу Франции не пускают машины, которые сильнее остальных загазовывают воздух.

Ну а в Косово — охлаждаются прыжками в водопады. Призёров награждают лимонадом.

Португалия горит. Горячее всего в районе Моншике, где пытаются отвоевать у пламени 1000 гектаров. Идет эвакуация — огонь слишком близко подобрался к городу, где и так жарко — плюс 46. Португалия оказалась в центре антицклона из Африки. Он принес с собой не только аномальные температуры, но и пыль из пустыни Сахара.

Также тяжело дышится в Италии. На выходных на всех уличных термометрах в Риме + 44°. Службы гражданской обороны с 2 августа бесплатно раздавали воду. В таких условиях кадры из Сардинии — где в районе Кампеда пошел ледяной дождь, кажутся издевательством. 30-сантиметровые осадки парализовали движение.

Такое северной Европе видеть привычнее, но и там сегодня — Африка. Швеции помогают пожарными и техникой. В Финляднии разрешили спать в супермаркетах — под кондиционерами.

"Наша страна не готова к такой погоде: у нас не хватает кондиционеров и в помещениях очень душно".

А власти Франции и Германии будут помогать деньгами своим фермерам, Урожай пшеницы, кукурузы, овощей — погиб. Миллиард убытков по данным фермерской организации Германии — только на сегодня, а жара еще не закончилась.

В зоопарках и биопарках по всей Европе спасают животных — холодный душ и замороженные фрукты.

"Мы всегда стараемся кормить животных различными фруктами и сезонными продуктами, чтобы они получили все необходимые питательные вещества. Чтобы спасти от жары, мы решили им дать замороженные фрукты", — говорит Элис, работница зоопарка в Италии.

Во Франции, где зафиксировано рекордное количество тепловых ударов, навстречу населению идут отели. Тем, у кого кондиционеров нет — предлагают большие скидки на номера.

Платить по счетам придется. Как только уйдет жара и придут счета за свет. Ведь в Европе кроме рекордных температур — рекордное энергопотребление. И судя прогнозам метеорологов, кондиционерам придется работать еще неделю — возвращаться в Африку жара пока не собирается.