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6 августа 201820:02

Пловчихи Ефимова и Фесикова пробились с лучшими результатами

EPA

В шотландском Глазго продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. Российские пловчихи Анастасия Фесикова и Юлия Ефимова вышли в финал, показав лучшее время в своих дисциплинах.

Анастасия Фесикова с результатом 59,38 секунды была лучшей в полуфинале в плавании на спине на дистанции 100 метров. Еще одна российская спортсменка Дарья Устинова заняла шестое место и в финал не пробилась.

Юлия Ефимова проплыла 200 метров брассом за 2 минуты 23,49 секунды, показав лучшее время среди полуфиналисток. Виталина Симонова не смогла пробиться в финальный заплыв.

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