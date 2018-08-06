Авиакомпании будут штрафовать за овербукинг
Минтранс предлагает штрафовать перевозчиков за овербукинг, то есть превышение количества проданных билетов над количеством кресел в самолете. Когда заработает новый механизм? И на какие компенсации могут рассчитывать пострадавшие пассажиры?
Изменения в Воздушный кодекс вступят в силу уже до конца 2018 года. Но при этом взимать с авиакомпаний крупные штрафы в пользу государства не будут. Так что билеты не должны подорожать. Размер компенсаций еще обсуждают. Но уже понятно, что он будет зависеть от дальности полетов — менее 1500 километров, от 1500 до 3500, свыше 3500. На международных рейсах компенсация пассажиру оставит от 200 до 400 долларов и на внутренних — от 8 до 20 тысяч рублей.
"Эти суммы вряд ли будут меньше, поскольку в иностранных компаниях, которые работают в России, примерно такие цены за отмену, в общем-то, рейса, — сообщил заместитель председателя общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. — И, конечно, спекуляции в данном вопросе не должно быть, в отношении пассажиров, которые не всегда могут постоять за себя, они не всегда знают свои права, и отмена рейса для таких людей будет наиболее болезненна".
Овербукинг применяется во всем мире уже более 50 лет. Он может носить технический характер, когда компания вынуждена заменить один самолет на другой меньшей вместимости. Но, в основном, компания осуществляет коммерческий овербукинг. Билетов продают больше, чем мест в самолете, рассчитывая на то, что некоторые клиенты не явятся на рейс или сдадут билеты заранее.
По статистике, в России от 5 до 15 пассажиров не приходят на рейс. Таким образом, овербукинг стал для компаний источником дополнительного заработка. Но иногда и источником проблем. "Сейчас овербукинг находится в серой зоне: он с одной стороны официально не разрешен, но с другой стороны компании активно им пользуются", — замечает депутат Госдумы РФ Михаил Емельянов.
Если все пассажиры прибыли на рейс и билетов оказалось больше, чем мест, то тем, кто приехал позже, предлагают полететь следующим рейсом. При этом никакой компенсации пассажир не получает. Минтранс обсуждает с компаниями не только введение практики компенсаций пострадавшим пассажирам, но и планирует обязать перевозчиков немедленно на месте возвращать деньги за авиабилет или предлагать другое удобное время вылета. Кроме того, пассажиру должны предлагаться дополнительные бонусы, такие как повышение класса обслуживания в самолете, оплата номера в гостинице и питание.
"Речь, прежде всего, про овербукинг идет про единичные случаи, про единичных пассажиров, — уточняет Илья Зотов. — Такие истории возникают примерно 5 случаев на 10 тысяч пассажиров. Это не такое большое число".
Вот, например, в прошлом году пассажирка рейса "Победы" Красноярск — Москва не смогла попасть на самолет, так как компания продала 196 билетов при наличии 189 посадочных мест. В результате управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оштрафовало компанию на 20 тысяч рублей за оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных актов. То есть фактически за овербукинг. Новую инициативу Минтранса авиакомпании сегодня комментировать отказались.
Сейчас
Пенсионер въехал в супермаркет в Германии: есть пострадавшие
Картина дня
-
Взрыв у аэропорта Болоньи. Десятки пострадавших
- Землетрясение в Индонезии: число жертв растет
- Стивен Сигал будет работать в МИД РФ без зарплаты
- Развод Петросяна и Степаненко: последние новости из суда
- Покушение на президента Венесуэлы. Подробности
Самое читаемое
-
Расстрел Джемаля, Радченко и Расторгуева не был случайным
- Неадекватный пассажир набросился на бортпроводника в самолете "Аэрофлота". Видео
- Тело девочки, унесенной в Черное море, нашли спасатели
- Украинский политик сообщил о парадоксальном эффекте антироссийских санкций
- Момент страшного ДТП, где погибли восемь человек, попал на видео
Авто.Вести.Ru
-
Названы сроки премьеры нового BMW 3 Серии
- Мост в Крым побил новый рекорд трафика
- Прощай, Lada Priora! Фото последнего автомобиля
- Новые Hyundai будут красивее, чем Alfa Romeo (но это не точно)
- Хит-парад. Самые свирепые машины с компрессорными моторами
Экономика
-
Угроза санкций обвалила госдолг РФ. Стоит ли ждать новой волны распродаж рубля?
- Дошли до нефти: Китай отказался покупать углеводороды у США
- Осталось три месяца: кто и как будет обходить санкции США на экспорт нефти из Ирана
- Россия ввела ответные пошлины на товары из США
- Стоимость перехода чиновников на отечественную ОС оценили
Недвижимость
-
Жилье на курортах разочаровало россиян
- Без дракона никак: почему замок из "Игры престолов" продают за копейки
- Второй центр Москвы сделают из промзоны
- Необычная планировка может стать серьезным минусом
- Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Вести.Медицина
-
Синдром «мертвой» матери: что нужно об этом знать
- Сотня личинок в голове: чем опасны немытые фрукты
- Так себе самец: ученые развеяли миф о сексуальной активности мужчин
- Чем полезна куркума: отличная память, здоровое сердце и профилактика рака
- Правда или миф: один алкогольный напиток в день спасет от деменции
Вести в 20.00
-
Трамп не хочет боксировать с Путиным
- Ловеласы Франции вне закона
- Жаркая Москва ждет вечерней прохлады
Москва 24
-
За что бьют в Турции российских туристов
- Зарезавшие отца сестры рассказали о рабской жизни
- Обнаружен спасающий от рака фрукт
- Женщину приговорили к 3,5 годам тюрьмы за попытку продать невинность ребенка
- Москвичей предупредили об аномальной жаре
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона Asus ZenFone Max Pro (M1): долгожитель на чистом Android
- Назван iPhone, который меньше всего дешевеет при перепродаже
- Знакомьтесь: Fuchsia. Всё о главном кандидате на смену Android
- Xiaomi Mi A2 на чистом Android: "гуглофон" по-китайски
- Секретный смартфон Samsung сняли на видео
Вести-Москва
-
Стеклянные фасады и перроны на крыше: автовокзалы Москвы стремительно меняются
- Издевательства в Долгопрудном: следователи проводят проверку
- Новый закон изменит жизнь бывших военных городков
- Мягкий, твёрдый, с плесенью: в Подмосковье дегустировали сыры на любой вкус
- Казино маскировалось под букмекеров: задержаны 18 человек
Вести.Стиль
-
Что носить летом в холодную погоду? 7 модных идей
- 7 способов сэкономить на косметике
- 5 альтернатив тональному крему на жару
- Гид по украшениям: главные тренды сезона
- Молодые российские дизайнеры, чьи вечерние платья покорят вас
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
"Бессмертная звезда" оказалась каннибалом
- Разгадана тайна образования редчайших голубых алмазов
- Сверчков есть можно и нужно, это полезно для кишечника
- Микрофон и динамик, нанесённые на кожу, представили учёные из Кореи
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
70-летний актер Владимир Стеклов показал новорожденную дочь
- Маргарита Терехова с трудом узнает близких и не разговаривает
- Малахов усадил тайного мужа Жанны Фриске за детектор лжи
- Бывший владелец Черкизона, миллиардер Тельман Исмаилов, обрек своих внуков на нищету
Телеканал "Культура"
-
Ушел из жизни актер Юрий Мартынов - звезда "Жестокого романса" и "Вокзала для двоих"
- Хемингуэй, которого мы не читали
- Критики назвали главных претендентов на "Оскар"
- Бондарчук снимает продолжение "Притяжения". Эксклюзив со съемочной площадки