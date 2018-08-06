Авиакомпании будут штрафовать за овербукинг

Минтранс предлагает штрафовать перевозчиков за овербукинг, то есть превышение количества проданных билетов над количеством кресел в самолете. Когда заработает новый механизм? И на какие компенсации могут рассчитывать пострадавшие пассажиры?

Изменения в Воздушный кодекс вступят в силу уже до конца 2018 года. Но при этом взимать с авиакомпаний крупные штрафы в пользу государства не будут. Так что билеты не должны подорожать. Размер компенсаций еще обсуждают. Но уже понятно, что он будет зависеть от дальности полетов — менее 1500 километров, от 1500 до 3500, свыше 3500. На международных рейсах компенсация пассажиру оставит от 200 до 400 долларов и на внутренних — от 8 до 20 тысяч рублей.

"Эти суммы вряд ли будут меньше, поскольку в иностранных компаниях, которые работают в России, примерно такие цены за отмену, в общем-то, рейса, — сообщил заместитель председателя общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. — И, конечно, спекуляции в данном вопросе не должно быть, в отношении пассажиров, которые не всегда могут постоять за себя, они не всегда знают свои права, и отмена рейса для таких людей будет наиболее болезненна".

Овербукинг применяется во всем мире уже более 50 лет. Он может носить технический характер, когда компания вынуждена заменить один самолет на другой меньшей вместимости. Но, в основном, компания осуществляет коммерческий овербукинг. Билетов продают больше, чем мест в самолете, рассчитывая на то, что некоторые клиенты не явятся на рейс или сдадут билеты заранее.

По статистике, в России от 5 до 15 пассажиров не приходят на рейс. Таким образом, овербукинг стал для компаний источником дополнительного заработка. Но иногда и источником проблем. "Сейчас овербукинг находится в серой зоне: он с одной стороны официально не разрешен, но с другой стороны компании активно им пользуются", — замечает депутат Госдумы РФ Михаил Емельянов.

Если все пассажиры прибыли на рейс и билетов оказалось больше, чем мест, то тем, кто приехал позже, предлагают полететь следующим рейсом. При этом никакой компенсации пассажир не получает. Минтранс обсуждает с компаниями не только введение практики компенсаций пострадавшим пассажирам, но и планирует обязать перевозчиков немедленно на месте возвращать деньги за авиабилет или предлагать другое удобное время вылета. Кроме того, пассажиру должны предлагаться дополнительные бонусы, такие как повышение класса обслуживания в самолете, оплата номера в гостинице и питание.

"Речь, прежде всего, про овербукинг идет про единичные случаи, про единичных пассажиров, — уточняет Илья Зотов. — Такие истории возникают примерно 5 случаев на 10 тысяч пассажиров. Это не такое большое число".

Вот, например, в прошлом году пассажирка рейса "Победы" Красноярск — Москва не смогла попасть на самолет, так как компания продала 196 билетов при наличии 189 посадочных мест. В результате управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оштрафовало компанию на 20 тысяч рублей за оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных актов. То есть фактически за овербукинг. Новую инициативу Минтранса авиакомпании сегодня комментировать отказались.