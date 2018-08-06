Антон Чупков взял золото чемпионата Европы на 200 метров брассом

Российские пловцы одержали еще одну блестящую победу на проходящем в Глазго чемпионате Европы по водным видам спорта. Антон Чупков стал лучшим на дистанции 200 метров брассом.

В финальном заплыве принимали участие два российских пловца – Кирилл Пригода и Антон Чупков. Первые сто метров лидировал Кирилл, но затем вперед вырвался чемпион мира Антон Чупков. Он и стал победителем Антон финишировал с результатом 2 минуты 6,80 секунды и установил рекорд Европы. На втором месте британец Джеймс Уилби, на третьем — итальянец Лука Пиццини. Кирилл Пригода оказался пятым.

Сборная России, за которую выступали Климент Колесников, Владимир Морозов, Юлия Ефимова и Светлана Чимрова, заняла второе место в комбирированной эстафете 4х100 метров. Золотые медали завоевала сборная Великобритании.