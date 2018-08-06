Стеклянные фасады и перроны на крыше: автовокзалы Москвы стремительно меняются

Больше 4 миллионов человек в 2018 году воспользовались столичными автовокзалами. В последнее время этот вид пассажирских перевозок в Москве стремительно развивается. Поездки на автобусах в другие города и страны организованы по самым современным стандартам безопасности и комфорта. Где в ближайшем будущем появятся новые терминалы?

Этот стеклянный гигант сейчас главный автовокзал столицы. "Южные ворота" — целый мини-город с кафе, гостиницей, медблоком и громадными залами ожидания.

- Очень хорошие впечатления. Очень хороший и уютный вокзал.

- Автобусы вовремя всегда, всегда комфортабельные, водители приветливые.

Для водителей создана отдельная зона контроля. Без проверки врача ни один автобус в рейс не выйдет. Особое внимание к безопасности.

"Помимо ручных металлодетекторов используется досмотр при помощи интроскопов, то есть досматривается как багаж, так и ручная кладь. Также используется газоанализатор", — рассказывает Сергей Грищенко, начальник международного автовокзала "Южные ворота".

Ежедневно через "Южные ворота" проходит 4 тысячи пассажиров. Самые популярные направления — Ялта, Геленджик, Ростов на Дону. Международные рейсы до Еревана, Минска, Мариуполя и Бишкека.

А это самая маленькая автостанция Москвы "Орехово". Недавно ее полностью отремонтировали. Несмотря на свой размер, она пользуется большой популярностью у пассажиров, во многом благодаря своему удачному расположению — прямо в нескольких метрах от нее находится одноименная станция метро.

- И до Крыма я добираюсь не в первый раз, и в Кисловодск я ездила на автобусе замечательно.

Сейчас в Москве восемь автовокзалов. Они расположены у конечных станций метро, а также вблизи вылетных магистралей. В этом году ими воспользовались больше 4 миллионов пассажиров.

На этом месте раньше был Щелковский автовокзал — в советские годы главный и единственный в столице. Его построили в начале 70-х годов, а в конце 90-х реконструировали. Но и после ремонта здание не отвечало современным требованиям безопасности и комфорта. Вокзал снесли, сейчас на его месте строят новый. Очень необычный. Посадочные перроны, например, расположат на крыше 11-этажного здания.

"Вот вид нового автовокзала: современные стеклянные фасады, несколько уровней будут соединены трубой, как в аквапарке, на которой каждый покупатель может проехать", — показывает архитектор Юлия Шукстуле.

Единственное, что останется от советских времен, мозаика художника Юрия Королева. Новый автовокзал откроют в следующем году. Но это еще не все: совсем скоро планируют запустить еще две автостанции "Саларьево" и "Ховрино".