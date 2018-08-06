Константин Косачев о санкциях против России: в США хвост виляет собакой

"Каждые новые американские санкции – это инструмент оправдания тех, кто эти санкции инициировал. Это доказательство того, что они не ошибались в прошлом. Вот, в чем порочная логика и замкнутый круг, из которого Америку никто не вытащит, кроме нее самой", — заявил в прямом эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Политик напомнил, что с начала XX века в мире было всего 174 случая применения санкций, из них 109 — инициированы Соединенными Штатами. Если брать российскую историю, то с 2011 года в отношении нашей страны было принято уже 53 решения по санкциям — 13 раз при действующем президенте Трампе. "Не со всеми он был согласен, но вынужден был их подписать. Справиться с истерией среди вашингтонского истеблишмента невозможно даже всемогущему президенту США. Это ситуация, когда хвост виляет собакой", — заявил сенатор.

Константин Косачев отметил, что санкции, введенные властями США в отношении России, мешают двусторонним отношениям. Российские парламентарии встретились 6 августа в Москве с делегацией сенаторов США, в которую вошли Рэнд Пол и Дон Хаффайнс.

На переговорах с российскими коллегами Рэнд Пол обратил внимание на необходимость установления более тесных отношений между парламентариями двух стран. Кроме того, американский сенатор выступил против попыток своих коллег ввести санкции в отношении России без одобрения главы Белого дома и назвал происходящее в Штатах "санкционной истерикой".

"В США сейчас санкционная истерика. Я представляю меньшинство. Все демократы сейчас счастливы, что вводятся санкции. Они стараются пойти в обход Трампа при введении санкций. Я могу сказать вам, что постараюсь не позволить им это провести с легкостью", — заявил Рэнд Пол.