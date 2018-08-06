Куртуа не пришел на тренировку "Челси"

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа пропустил тренировку лондонского клуба. Бельгийский голкипер может в ближайшее время перейти в мадридский "Реал".

26-летний Тибо Куртуа, признанный лучшим вратарем чемпионата мира 2018 года, намерен покинуть "Челси" и перейти в мадридский "Реал". Футболист пока не встретился с новым главным тренером Маурицио Сарри, несмотря на желание итальянца.

"Челси" тем временем смирился с предстоящим уходом своего голкипера. Лондонцы ищут Куртуа замену. "Синие" готовы предложить 100 миллионов евро за вратаря "Атлетико" и сборной Словении Яна Облака.