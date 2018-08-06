Дело Скрипалей: в посольстве РФ назвали запрос о выдаче россиян очередным вбросом

Российское посольство не получало официальных обращений относительно экстрадиции в Великобританию неких россиян, якобы причастных к отравлению в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей.

"До предоставления нам официальной информации по инциденту в Солсбери рассматриваем данную публикацию как очередной вброс", — заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

Он напомнил, что это не первая подобная утечка в СМИ со ссылкой на неназванные источники. Посольство постоянно добивается от британских властей ответа на вопрос о том, что на самом деле произошло в Солсбери. Однако официальный Лондон на контакт не идет и не выполняет свои международные обязательства в контексте расследования покушения на убийство двух российских граждан.

"Ни на один вопрос, который мы задавали по российским гражданам Сергею и Юлии Скрипалям, посольство не получило вразумительного ответа", — подчеркнул пресс-секретарь посольства.

Информацию о том, что правительство Великобритании якобы намерено запросить у РФ экстрадицию двух россиян, подозреваемых в нападении с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери, опубликовала газета The Guardian.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были найдены без сознания в Солсбери 4 марта. Следователи пришли к выводу, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества А234 типа "Новичок". Вину за инцидент Лондон возложил на Россию, хотя представители британской военной химической лаборатории так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали. Российские власти опровергают обвинения в свой адрес, заявляя, что никаких доказательств так и не было предъявлено.