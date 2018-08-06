Трамп вводит санкции против Ирана и хочет вести переговоры с Тегераном

США возвращают санкции против Ирана, чтобы заключить новое всеобъемлющее соглашение, заявил президент Америки Дональд Трамп.

Как передает телеканал "Россия 24", первый блок санкций вступит в силу 7 августа. Вернутся ограничения на торговлю металлами, в том числе ценными, а также на покупку долларов правительством Исламской Республики. Второй блок санкций вступит в силу до 4 ноября.

В мае 2018 года Трамп объявил об одностороннем выходе из ядерного соглашения с Ираном и пообещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Это вызвало острую критику со стороны всех остальных участников договора, в том числе Евросоюза.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил о бессмысленности политики, проводимой Вашингтоном, при которой с одной стороны, ведутся переговоры с Тегераном, а с другой восстанавливаются санкции.

"Иран верит в дипломатию, а доверять Вашингтону нельзя. Дональд Трамп первым развернулся спиной к переговорному процессу. И теперь США нужно доказать свое желание вести диалог с Тегераном", — подчеркнул Рухани.

По его мнению, заявление Трампа преследует две цели – внутреннюю и внешнюю: оно направлен на американских избирателей накануне промежуточных выборов в ноябре 2018 года и на то, чтобы посеять хаос в Иране.