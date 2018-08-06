На юго-западе Германии в супермаркет въехал пенсионер на автомобиле

В городе Саарбрюккен (столица федеральной земли Саар, юго-запад Германии) 91-летний мужчина въехал на автомобиле в супермаркет. В результате ЧП есть пострадавшие.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на полицию, не менее пяти человек получили травмы в результате наезда автомобиля пенсионера. Три человека находятся в критическом состоянии.

По предварительным данным, сам водитель не пострадал. Обстоятельства ЧП выясняются. На месте работает полиция.