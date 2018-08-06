"Интер" может купить зенитовца Паредеса

Миланский "Интер" может попытаться приобрести полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса, если сорвется покупка футболиста "Реала" и сборной Хорватии Луки Модрича. Миланцы и ране проявляли интерес к 24-летнему аргентинцу.

"Интер" предпринимает попытку купить Модрича. Сам капитан сборной Хорватии готов сменить Мадрид на Милан, но "Реал" пока не готов продать футболиста. Поэтому итальянцы просчитывают запасные варианты.

Если переход Модрича сорвется, то "Интер" постарается купить у "Зенита" аргентинца Леандро Паредеса. Инициатива исходит от главного тренера "сине-черных" Лучано Спаллетти, хорошо знакомого с Паредесом по работе с "Ромой".