Защитник "Спартака" Жиго может стать игроком сборной Алжира

Новичок "Спартака" Самюэль Жиго рассматривается в качестве кандидата в сборную Алжира. Главный тренер алжирцев Джамель Бельмади собирается пригласить 24-летнего француза на ближайший сбор.

Предки Жиго вернулись во Францию из Алжира, и Самюэль имеет право на получение алжирского гражданства. Если спартаковец согласится, то он станет вторым алжирским футболистом в клубе.

Что касается первого алжирца, также уроженца Франции Софьяна Ханни, то 27-летний полузащитник недоволен отсутствием игровой практики, сообщает "Спорт-Экспресс". Сам Ханни пока не хочет покидать "Спартак", но не исключает возможность продолжения карьеры в другой команде.