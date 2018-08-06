Никола Калинич сменил "Милан" на "Атлетико"

Нападающий "Милана" Никола Калинич продолжит карьеру в мадридском "Атлетико". Во вторник 30-летний хорват пройдет медосмотр, после чего будет представлен в качестве игрока испанского клуба.

Калинич будет арендован "Атлетико" на год с условием обязательного выкупа. Никола собирался уйти из "Милана" еще в мае, но окончательно решил сменить команду после прихода из "Ювентуса" нападающего Гонсало Игуаина.

Никола Калинич входил в состав сборной Хорватии на чемпионате мира 2018, но покинул расположение команды после первого матча. Причина – конфликт с главным тренером Златко Даличем. Впоследствии Калинич отказался от серебряной медали вице-чемпиона мира.