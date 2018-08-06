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6 августа 201823:48

Бывший армеец Натхо будет играть за греческий "Олимпиакос"

pfc-cska.com

Полузащитник сборной Израиля Бибрас Натхо подписал контракт с греческим "Олимпиакос". Ранее Натхо выступал за казанский "Рубин" и московский ЦСКА.

В мае Бибрас Натхо покинул ЦСКА, в котором он отыграл три года. Контракт израильтянина с армейцами истек, и Натхо стал свободным агентом. Бибраас принял предложение самого титулованного клуба Греции. Подробности контракта пока неизвестны.

В 2010-2013 годах Натхо выступал за казанский "Рубин", после чего перебрался в греческий ПАОК. В 2014 он вернулся в Россию и продолжил карьеру в ЦСКА.

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