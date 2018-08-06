Велогонщица Дарья Шмелева – чемпионка Европы в гите

В Глазго продолжается чемпионат Европы по велоспорту на треке, входящий в программу первого объединенного первенства континента. Дарья Шмелева принесла в копилку нашей команды третье золото, выиграв гит на 500 метров.

Победу Дарье Шмелевой принес результат 33,285 секунды. Чемпионка опередила на 0,308 секунды украинскую спортсменку Елену Старикову. Третий призер – немка Мариам Вельте уступила победительнице 0,315 секунды. Еще одна россиянка Екатерина Гниденко заняла десятое место.

В омниуме четвертое место заняла Евгения Августинас, уступившая бронзовому призеру итальянке Летиции Патерностер семь очков. Золото досталось голландке Кирстен Вильд. У мужчин в индивидуальном спринте также победил представитель Нидерландов Джеффри Хугланд. Денис Дмитриев и Павел Якушевский заняли шестое и девятое места.