Английскую прессу вновь уличили во лжи

МИД Великобритании опроверг сообщение "Гардиан" о том, что у России потребовали экстрадиции подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери. В Форин-офисе назвали это очередным образцом спекуляции. О том, что "Гардиан" опубликовала фальшивку, ранее сообщило и посольство России в Великобритании. Дипломаты отметили, что за последние месяцы вбросов откровенно ложной информации было не менее сотни, сообщает телеканал "Россия 24".