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Южная Осетия. После войны 1 час назад
Дмитрий Медведев: конфликт в Южной Осетии в 2008 году не был неизбежен
Десять лет назад, в ночь на 8 августа 2008 года, Грузия начала боевые действия против Южной Осетии. В ответ Россия объявила о проведении в зоне конфликта операции по принуждению грузинской стороны к миру. О том, почему было принято такое решение, в интервью газете "Коммерсант" рассказал премьер Дмитрий Медведев. В то время он был главой российского государства.
"Цель была в том, чтобы выбросить грузинские войска из Цхинвала, навести порядок, и предотвратить возможность дальнейшей эскалации насилия, то есть, военных действий. Цель не состояла в том, чтобы разгромить Грузию или казнить Саакашвили. Я считаю, что я правильно поступил, когда принял решение, чтобы проявить сдержанность и не форсировать дальнейшие действия. В конечном счете, это дало нам возможность успокоить ситуацию не только в Грузии, в Осетии и в Абхазии, но и выйти на достаточно спокойные отношения с Европейским союзом и с другими странами. Если вы помните, то в тот период, несмотря на достаточно жесткую реакцию, в конечном счете, мы смогли достаточно быстро договориться, а результатом работы комиссии Хайди Тальявини была констатация того, что военный удар был нанесен грузинской стороной и они начали агрессию", — цитирует Дмитрия Медведева телеканал "Россия 24".
Премьер-министр России уверен, что если бы не безответственное аморальное и преступное поведение возглавлявшего Грузию Михаила Саакашвили и его приспешников, никакой войны в Южной Осетии в 2008 году не было бы, сообщает ТАСС.
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