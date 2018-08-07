70 семей дольщиков получили долгожданные квартиры в Свердловской области

В Берёзовском городском округе — это Свердловская область — сразу 70 семей дольщиков готовятся отметить новоселье. Завершения долгостроя им пришлось ждать 4 года. Возведение жилого комплекса существенно замедлилось из-за финансовых трудностей у застройщика. Получить долгожданные квартиры дольщикам помогла комиссия, созданная по поручению губернатора региона, отмечает телеканал "Россия 24".