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7 августа 201800:25

70 семей дольщиков получили долгожданные квартиры в Свердловской области

В Берёзовском городском округе — это Свердловская область — сразу 70 семей дольщиков готовятся отметить новоселье. Завершения долгостроя им пришлось ждать 4 года. Возведение жилого комплекса существенно замедлилось из-за финансовых трудностей у застройщика. Получить долгожданные квартиры дольщикам помогла комиссия, созданная по поручению губернатора региона, отмечает телеканал "Россия 24".

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