В ООН одобрили российское предложение о гуманитарной помощи для КНДР

Северная Корея все-таки сможет получать гуманитарную помощь. Этого добилась Россия. Комитет Совета безопасности ООН, отслеживающий соблюдение санкций в отношении Пхеньяна, одобрил инициативу нашей страны.

Она подразумевает создание механизма, так называемых, гуманитарных изъятий из ограничительных мер. Это значит, что оказывать помощь Северной Корее, например, поставлять лекарства или продовольствие, смогут государства — члены ООН, а также международные организации, сообщает телеканал "Россия 24".