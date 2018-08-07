В едином порыве: тысячи венесуэльцев вышли на улицы Каракаса
В Венесуэле тысячи человек вышли на митинг в поддержку президента страны Николаса Мадуро, на которого в минувшие выходные совершили покушение. Сам президент в случившемся обвинил оппозицию и власти соседней Колумбии. Генпрокурор Венесуэлы заявил, что исполнители задержаны и им предъявят обвинение в терроризме и госизмене.
Тысячи человек идут по центральной улице Каракаса к президентскому дворцу. Марш – в поддержку лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, на которого в субботу совершили покушение. Прямо во время парада к трибуне с президентом летели несколько беспилотников с взрывчаткой. Мадуро не пострадал, ранения получили семь гвардейцев. Сразу после этого сам президент обвинил в случившемся оппозицию и власти соседней Колумбии. А позже Каракас официально возложил на Боготу ответственность за любые новые вмешательства в дела страны.
"Мы заявляем об ответственности правительства Колумбии за любую новую агрессию или попытку поддержки с ее территории или приграничных районов любой провокации против Родины Боливара. Подозрительным является то, что единственной позицией колумбийского правительства стала защита любой ценой президента Хуана Мануэля Сантоса от любой ответственности, несмотря на постоянные агрессии и провокации против венесуэльского народа и правительства."
Реакция колумбийской стороны на это коммюнике пока неизвестна. Однако, еще до нее президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос все обвинения в свой адрес прокомментировал с сарказмом – в субботу у него нашлись дела поважнее.
"Я узнал, что было невероятное обвинение, что я с разведывательной службой Соединенных Штатов организовал заговор, чтобы убить президента Венесуэлы. О боже, я говорю президенту Венесуэлы, что в субботу я делал гораздо более важные вещи. Я крестил свою внучку", — ответил Хуан Мануэль Сантос, президент Колумбии.
Что особенно возмутило Каракас – президент соседней страны никак не отреагировал на покушение и даже не выразил беспокойства о здоровье Мадуро. Тогда как ряд латиноамериканских стран – Куба, Никарагуа, Боливия – осудили нападение. С ними солидарен и российский МИД, в ведомстве считают, что политические разногласия должны быть урегулированы исключительно мирным и демократическим путем. Тем временем, в самой Венесуэле причастных к покушению уже заочно обвинили в терроризме.
"Предварительно тех, кто совершил эти ужасные действия можно обвинить в измене родине, в неудавшейся попытке умышленного убийства против президента республики. Они виновны в том, что ранили сотрудников Нацгвардии. Им также будет предъявлено обвинение в использовании взрывного устройства на публичных мероприятиях, терроризме, сговоре в преступных целях и финансировании терроризма", — заявил Тарек Уильям Сааб, генпрокурор Венесуэлы.
Кроме того, главе нацсобрания Венесуэлы показалось странным поведение международных СМИ. Мол, слишком много камер сняли покушение на президента – хотя обычно вниманием такие мероприятия журналисты не жалуют. Впрочем, журналисты Николаса Мадуро ждали и сегодня – на площади у дворца, где завершился марш. Однако, к своим сторонникам лидер на этот раз не вышел.
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