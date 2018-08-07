Названы имена задержанных в США россиян

По информации представителя министерства юстиции США, имена четверых задержанных ФБР в Соединенных Штатах по делу о крупном мошенничестве россиян — Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев. Также по этому делу задержан Максим Суверин, гражданство которого не уточняется.

Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный и Николай Тупикин были задержаны 1 августа, Кирилл Дедусев – 2 августа, Максим Суверин — 30 июля, передает ТАСС.

Как сообщало ранее Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке, сотрудники ФБР задержали четырех граждан России по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. В диппредставительстве подчеркнули, что ситуация находится на особом контроле. Незадолго до этого министерство юстиции США распространило информацию о том, что 25 человек, в том числе, семеро россиян, обвиняются в крупном мошенничестве при продажах автомобилей.

Известно, что, помимо граждан России, в преступную группировку входили граждане США, Турции, Грузии, Азербайджана, Казахстана, Украины и Латвии, сообщает РИА Новости. По данным следствия, подозреваемые размещали фальшивые объявления о продаже автомобилей, после чего получали задаток и скрывались. Ущерб от действий группировки мошенников оценивается в 4,5 миллиона долларов.