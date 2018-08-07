В центре Санкт-Петербурга загорелась гостиница

Из-за пожара, возникшего в центре Санкт-Петербурга в гостинице на улице Гончарной, из здания эвакуированы более 400 человек — постояльцы и персонал. К настоящему времени возгорание локализовано.

По информации Главного управления МЧС России по региону, на одном из этажей семиэтажного здания происходило горение электрооборудования на площади около пяти квадратных метров, передает РИА Новости.

Сведений о пострадавших не поступало, к тушению пожара были привлечены семь единиц техники и 31 человек личного состава.