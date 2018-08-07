Президент Лопес Обрадор обратился к мексиканцам с антиамериканской речью

Новоизбранный президент Мексики заявил, что никто не может угрожать его стране строительством стены на границе. Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал мексиканцам превратить их родину в мощное государство, где у каждого будет работа, и которому никто не посмеет диктовать свои условия.

Видимо, эти слова были адресованы, в том числе, и американскому лидеру – Дональду Трампу. Еще во время своей предвыборной кампании Трамп обещал построить стену на границе с Мексикой, чтобы положить конец незаконной миграции. Строительство стены началось в июле, напоминает телеканал "Россия 24".