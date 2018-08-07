На севере Калифорнии бушует рекордный лесной пожар

По информации американского телеканала NBC, площадь лесного пожара, бушующего на севере Калифорнии, превысила 1148,4 квадратных километра, в результате чего он стал крупнейшим в современной истории этого штата.

Полыхающим уже около недели огнем охвачены значительные территории в округах Колуза, Лейк и Мендосино, пламенем уничтожено около 75 жилых домов и примерно столько же других сооружений. Также угроза возгорания нависла над более чем 11 тысячами зданий.