Теннисист Медведев вышел во второй круг турнира в Торонто

Российский теннисист Даниил Медведев с победы начал турнир серии Masters в Торонто. В первом раунде россиянин обыграл американца Джека Сока со счетом 6:3, 3:6, 6:3. Соперники провели на корте чуть более двух часов. Матч прерывался из-за дождя.

Во втором круге Медведев сразится с победителем встречи Люка Пуй (Франция) – Феликс Оже-Альясим (Канада).

Отметим, что призовой фонд престижного турнира в Торонто превышает 5,3 миллиона долларов.