Спасите Диму из заточения смерти
Грибки и бактерии убивают двухлетнего Диму. Кроха месяцами лежит в больницах и реанимациях. Страшный диагноз – хроническая гранулематозная болезнь – отбирает у крохи детство, а скоро может отнять и жизнь. Только трансплантация костного мозга может спасти Диму. Но ее стоимость настолько велика, что родители мальчика никогда не соберут деньги на его спасение. Стоимость ТКМ для Димы — 25602500 рублей.
Вы можете спасти жизнь двухлетнего малыша прямо сейчас!
Диме два годика, но его детство так и не наступило. Хроническая гранулематозная болезнь изолирует его от мира. Это страшное заболевание означает, что иммунитет мальчика не справляется со многими видами бактерий и грибов. Любая незначительная бактерия для нас с вами может стать причиной смерти ребенка.
Первый год жизни Дима провел в больницах и реанимациях, пережил несколько операций. Все началось с обычной прививки, которая не заживала несколько месяцев. Родители забили тревогу, но специалисты успокаивали, что все нормально. Только когда малыш оказался на операционном столе с увеличенным лимфоузлом в подмышечной впадине, подтвердилась реакция на вакцину против туберкулеза. Пока врачи успокаивали маму, Дима был в смертельной опасности.
В годик мальчик перенес сильнейший сальмонеллез. Во время лечения через катетер была занесена бактерия. По всей руке появились гнойники. В России справиться с ними не смогли. Иммунограммы и анализы ничего не показали, тем не менее ребенок постоянно жил в больницах.
Родители Димы устали от неизвестности. Они с трудом собрали деньги и увезли ребенка в Южную Корею. Там ему и поставили впервые ХГБ. В России диагноз также подтвердился. Единственный шанс на жизнь для ребенка – трансплантация костного мозга. Но клиника, которая дает наилучшие результаты по ТКМ (95%) с данным заболеванием находится в Швейцарии, а стоимость трансплантации – 25602500 рублей.
Да, это невероятная стоимость, и простой семье такой счет никогда не оплатить самостоятельно. Но выбора нет! На кону жизнь маленького Димы, который может быть полностью здоровым. Давайте подарим этому ребенку жизнь!
Помочь Диме можно на сайте Благотворительного фонда "Алёша"
Также вы можете перечислить пожертвование на расчетный счет фонда:
Расчетный счет в "Cбербанке"
Банк: Северо-Западный Банк
ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г.Санкт-Петербург
БИК 044030653
Счет банка 30101810500000000653
Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся Алёша"
Расчетный счет (лицевой счет): 40703810055240000272
ИНН: 7805303459
Назначение платежа: "Благотворительное пожертвование для Осадчего Димы"
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Взрыв у аэропорта Болоньи. Десятки пострадавших
- Землетрясение в Индонезии: число жертв растет
- Стивен Сигал будет работать в МИД РФ без зарплаты
- Развод Петросяна и Степаненко: последние новости из суда
- Покушение на президента Венесуэлы. Подробности
Самое читаемое
-
Жертвы насилия или хладнокровные убийцы: новые подробности в деле трех сестер
- Актриса Анна Соколова умерла на сцене
- "Я депутат и платить не буду": слуга народа отказался платить по счету в баре
- Сгорели трое детей и жена: мужчина успел вытащить из огня лишь сына
- Жуткое зрелище: туристы рассказали, что случилось на острове Ломбок
Авто.Вести.Ru
-
Названы сроки премьеры нового BMW 3 Серии
- Российские цены на новый Kia Ceed: стал дороже, но богаче
- Новый кроссовер Hyundai Santa Fe слегка подорожал
- Мост в Крым побил новый рекорд трафика
- Прощай, Lada Priora! Фото последнего автомобиля
Экономика
-
Угроза санкций обвалила госдолг РФ. Стоит ли ждать новой волны распродаж рубля?
- Дошли до нефти: Китай отказался покупать углеводороды у США
- Осталось три месяца: кто и как будет обходить санкции США на экспорт нефти из Ирана
- Россия ввела ответные пошлины на товары из США
- Стоимость перехода чиновников на отечественную ОС оценили
Недвижимость
-
Жилье на курортах разочаровало россиян
- Без дракона никак: почему замок из "Игры престолов" продают за копейки
- Второй центр Москвы сделают из промзоны
- Необычная планировка может стать серьезным минусом
- Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Вести.Медицина
-
Синдром «мертвой» матери: что нужно об этом знать
- Сотня личинок в голове: чем опасны немытые фрукты
- Так себе самец: ученые развеяли миф о сексуальной активности мужчин
- Чем полезна куркума: отличная память, здоровое сердце и профилактика рака
- Правда или миф: один алкогольный напиток в день спасет от деменции
Вести в 20.00
-
Сестры Хачатурян начнут учебный год в СИЗО
- Жуткое зрелище в Индонезии: рассказ туристов
- Кулачный бой на рейсе Москва - Тель-Авив
Москва 24
-
За что бьют в Турции российских туристов
- Зарезавшие отца сестры рассказали о рабской жизни
- Обнаружен спасающий от рака фрукт
- Женщину приговорили к 3,5 годам тюрьмы за попытку продать невинность ребенка
- Москвичей предупредили об аномальной жаре
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона Asus ZenFone Max Pro (M1): долгожитель на чистом Android
- Назван iPhone, который меньше всего дешевеет при перепродаже
- Знакомьтесь: Fuchsia. Всё о главном кандидате на смену Android
- Xiaomi Mi A2 на чистом Android: "гуглофон" по-китайски
- Секретный смартфон Samsung сняли на видео
Вести-Москва
-
Стеклянные фасады и перроны на крыше: автовокзалы Москвы стремительно меняются
- Издевательства в Долгопрудном: следователи проводят проверку
- Новый закон изменит жизнь бывших военных городков
- Мягкий, твёрдый, с плесенью: в Подмосковье дегустировали сыры на любой вкус
- Казино маскировалось под букмекеров: задержаны 18 человек
Вести.Стиль
-
Что носить летом в холодную погоду? 7 модных идей
- 7 способов сэкономить на косметике
- 5 альтернатив тональному крему на жару
- Гид по украшениям: главные тренды сезона
- Молодые российские дизайнеры, чьи вечерние платья покорят вас
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
"Бессмертная звезда" оказалась каннибалом
- Разгадана тайна образования редчайших голубых алмазов
- Сверчков есть можно и нужно, это полезно для кишечника
- Микрофон и динамик, нанесённые на кожу, представили учёные из Кореи
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
70-летний актер Владимир Стеклов показал новорожденную дочь
- Маргарита Терехова с трудом узнает близких и не разговаривает
- Малахов усадил тайного мужа Жанны Фриске за детектор лжи
- Бывший владелец Черкизона, миллиардер Тельман Исмаилов, обрек своих внуков на нищету
Телеканал "Культура"
-
Ушел из жизни актер Юрий Мартынов - звезда "Жестокого романса" и "Вокзала для двоих"
- Хемингуэй, которого мы не читали
- Критики назвали главных претендентов на "Оскар"
- Бондарчук снимает продолжение "Притяжения". Эксклюзив со съемочной площадки