Рекордсмен чемпионатов мира Эль-Хадари завершил выступления в сборной Египта

Египетский вратарь Эссам Эль-Хадари, ставший на прошедшем чемпионате мира по футболу самым возрастным игроком, принимавшим участие в мировых первенствах, сообщил о завершении карьеры в национальной команде. 45-летний голкипер более чем на два года перекрыл достижение колумбийца Фарида Мондрагона.

25 июня 2018 года Эль-Хадари в возрасте 45 лет и 161 дня сыграл на турнире в России против Саудовской Аравии. Ранее самым возрастным футболистом чемпионатов мира считался вратарь Фарид Мондрагон из Колумбии. На мировом первенстве-2014 он сыграл в возрасте 43 лет и 3 дней.

За сборную Египта Эль-Хадари провел 159 матчей. Он является четырехкратным победителем Кубка африканских наций в составе национальной команды. О завершении карьеры 45-летний вратарь объявил на своей странице в Facebook.