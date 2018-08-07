Призыв не бояться: ЕС ударил по санкциям США блокирующим статутом

Евросоюз официально заблокировал на своей территории американские санкции против Ирана. Специальный закон должен в первую очередь защитить европейский бизнес.

О выходе из ядерного соглашения с Ираном Дональд Трамп говорил еще будучи кандидатом в президенты, в мае 2018 года Вашингтон официально забрал свои обязательства обратно и прекратил свое участие в договоре, и вот результат: Америка возобновляет санкции против Тегерана. Иранский министр иностранных дел Мохаммед Джавад Зариф уверен: восстановление санкций приведет к изоляции США. А президент Хасан Рухани говорил об обострении политического конфликта с Вашингтоном по-персидски образно.

"Первый шаг для Трампа – это показать, что он хочет участвовать в переговорах. Какой смысл требовать переговоров и одновременно вводить санкции? Это то же самое, как если бы кто-то воткнул нож своему врагу в руку и сказал: "Давай с тобой поговорим". Реальная цель американцев – разделить иранский народ и получить политический капитал в преддверии выборов в конгресс", — считает президент Ирана Хасан Рухани.

На первом этапе восстановления санкций Вашингтон вернул ограничения на торговлю с Тегераном золотом и рядом металлов, на операции с его национальной валютой и госдолгом, запрещена продажа долларов иранскому правительству. Евросоюз, так и не сумев отговорить Трампа от возобновления санкций, решил использовать "блокирующий статут" — документ 1996 года, защищающий европейские компании.

"Для защиты европейских компаний от влияния экстерриториальных санкций США с 7 августа вступает в силу обновленный блокирующий устав. Он запрещает компаниям ЕС соблюдать санкции США, позволяет компаниям возмещать убытки, возникающие в результате таких санкций, от лица, вызывающего их, и аннулирует влияние в ЕС любых иностранных судебных решений на их основе", — договорились глава дипломатии ЕС и главы МИД Франции, Германии и Великобритании.

Впрочем, на практике "блокирующий статут" не такой уж и всесильный.

"Специалисты тут же задают вопрос: а каким образом можно заставить предприятия согласиться остаться в контракте, если они сами "захотят" его разорвать? Это очень спорный вопрос, но он есть в этом блокирующем уставе. И предписывается предприятиям это не делать", — отмечает политолог Александр Сосновский.

Немецкая пресса обращает внимание на компании, которые решили все-таки не рисковать. Так, Der Spiegel напоминает: Total, Peugeot и Renault, вернувшиеся в Иран после венского соглашения 2015 года, уже объявили о своем уходе из Исламской Республики. Ведь опыт показывает: США привыкли накладывать на иностранный бизнес штрафы, несоразмерные объему сделки. Но глава европейской дипломатии Федерика Могерини 7 августа призвала европейских предпринимателей ничего не бояться.

"Мы побуждаем европейский бизнес – малый и средний – наращивать деловые связи внутри Ирана и с иранскими предприятиями. Это часть процесса обеспечения безопасности, ведь торговые отношения с Ираном – неотъемлемая часть ядерного соглашения. Оно состоит из двух частей: Тегеран отказывается от ядерной программы, а международное сообщество возобновляет деловые связи", — подчеркнула верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Возобновленные санкции против Тегерана — лишь первый этап обострения, на которое пошел Вашингтон. Новый пакет ограничительных мер вступит в силу в ноябре.