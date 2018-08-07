Баскетболист "Химок" Швед стал самым дорогим игроком Евролиги

Баскетболист подмосковного клуба "Химки" и сборной России Алексей Швед был назван самым высокооплачиваемым игроком в Евролиге. Годовая зарплата россиянина после уплаты налогов составляет 4 миллиона долларов. Второе место в списке досталось игроку московского ЦСКА Нандо Де Кола (2,78 млн).

По информации Eurohoops, в пятерку самых дорогих баскетболистов Евролиги попал еще один представитель красно-синих Серхио Родригес (2,55 миллиона).

Top #Euroleague salaries per season (net)



1. Alexey Shved $ 4 million

2. Nando De Colo $ 2,78 million

3. Nick Calathes $ 2,55 million

4. Sergio Rodriguez $ 2,55 million



Here's the Top 10 https://t.co/cc4BOsv6kB pic.twitter.com/2WMdPi0fwJ — Eurohoops.net (@Eurohoopsnet) 6 августа 2018 г.

Напомним, что Алексей Швед стал самым результативным игроком регулярного чемпионата Евролиги прошедшего сезона. Он первым из россиян добился подобного достижения.