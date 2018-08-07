8 минут взрывов и огромная воронка в центре автострады: видео взрыва цистерны под Болоньей

Мощный взрыв на трассе, которая ведет к аэропорту, связал в узел движение на северо-западе Болоньи. Огромные пробки в обе стороны образовались после взрыва бензовоза. СМИ пишут, что загорелась автоцистерна, она столкнулась с другим грузовиком. Два человека погибли. Пострадавших десятки. По данным Ростуризма, россиян среди них нет.

Кадры столкновения полиция, конечно, уже обнародовала с примечанием — "особо чувствительным не смотреть". Грузовые автомобили медленно ползут в пробке. В правом ряду бензовоз, кажется, даже не пытаясь тормозить, врезается в грузовики впереди. Взрыв!

За несколько секунд, что прошли от аварии до взрыва, водители успели включить режим сьемки.

8 полос — взрыв был таким мощным, что накрыл не только их, но и всю промзону под эстакадой — два огромных автосалона Pegeout-Citroen/

Обугленные скелеты новых автомобилей все еще стоят по обеим сторонам трассы А14. Взрывы, которые пошли по цепочке, Болонья слушала 8 минут. Люди в панике бросали машины бежали из кафе. Кто-то кричал "теракт". Огромный столб огня и дыма два часа стоял над городом, пишут очевидцы.

"Моя машина все еще под эстакадой. Пытаюсь понять, когда я могу ее забрать. Я был в той зоне по работе — в ресторане, когда все случилось. В какой-то момент мы услышали мощный взрыв и все подумали, что это теракт", — отмечает один из очевидцев происшествия.

60 раненых — порезы, ожоги, отравление угарным газом. В домах по обе стороны от автострады расплавлены металлические ставни, разбиты стекла.

Среди раненых — 11 полицейских. Они работали как раз в том месте на ДТП. Когда потушили пожар, стало понятно, что эта авария Италии дорого обойдется — под горящим бензовозом рухнул мост. Пробки в обе стороны часовые. Компания "Автострады Италии" пытается продумать варианты объездов, а это непросто — все дороги ведут через Болонью.

Как пробираться с юга на север, с севера на юг, с запада на восток, если в центре главного транспортного узла Италии теперь огромная воронка. На то, чтобы восстановить автостраду, у итальянцев уйдут месяцы.