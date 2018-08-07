Falcon 9 запустил индонезийский спутник и вернулся на Землю

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно запустила индонезийский телекоммуникационный спутник Merah Putih компании-оператора Telkom Indonesia.

Запуск носителя состоялся с базы ВВС США, расположенной близ космодрома на мысе Канаверал. После осуществления задачи первая ступень ракеты, выполнявшая роль разгонного блока, успешно совершила запланированную посадку на морскую платформу в Атлантическом океане, передает ТАСС.

Спутник Merah Putih должен проработать на орбите 15 лет и обеспечит передачу сигнала на территории Индонезии, Индии и нескольких других стран в Юго-Восточной Азии.