7 августа 201810:14
Falcon 9 запустил индонезийский спутник и вернулся на Землю
Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно запустила индонезийский телекоммуникационный спутник Merah Putih компании-оператора Telkom Indonesia.
Запуск носителя состоялся с базы ВВС США, расположенной близ космодрома на мысе Канаверал. После осуществления задачи первая ступень ракеты, выполнявшая роль разгонного блока, успешно совершила запланированную посадку на морскую платформу в Атлантическом океане, передает ТАСС.
Спутник Merah Putih должен проработать на орбите 15 лет и обеспечит передачу сигнала на территории Индонезии, Индии и нескольких других стран в Юго-Восточной Азии.
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