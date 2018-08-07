Велогонщица Забелинская надеется выступить на Олимпиаде-2020 за Узбекистан

Трехкратный призер Олимпийских игр в велоспорте в составе российской сборной Ольга Забелинская заявила, что хочет принять участие в Играх-2020, которые пройдут в Токио. Там она собирается выступить уже под флагом Узбекистана. Ранее стало известно, что спортсменка стала гражданкой этой страны.

"Моя позиция — я хочу поехать на Игры в Токио. Надеюсь на сокращение "карантина". Запрос в UCI подала месяц назад", — цитирует Забелинскую РИА Новости.

Решение велогонщицы выступать за сборную Узбекистана стало неприятной неожиданностью для Федерации велосипедного спорта России. Представители ФВСР заявили, что Забелинская не сможет принять участия в Играх-2020, поскольку после смены гражданства должно пройти три года, чтобы получить возможность выступать за другую страну на подобных соревнованиях.

38-летняя спортсменка сначала отказалась объяснять причину перехода в сборную Узбекистана. Позже она заявила, что опасается не попасть в Токио в составе российской сборной из-за отношения к нашей стране со стороны антидопинговых организаций.