СК "дорасследует" дело гематолога Мисюриной

Дело московского врача-гематолога Елены Мисюриной будет дорасследовано. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Ранее Московский городской суд вернул резонансное дело на дополнительное расследование​​​. В СК РФ пояснили, что такое решение суда носит обязательный характер. Теперь расследованием будет заниматься другое подразделение. В ведомстве подчеркнули, что "будут учтены все поступившие обращения, ходатайства по данному уголовному делу".

Елена Мисюрина работала в частной клинике на Профсоюзной улице в Москве, напоминает ТАСС. По данным следствия, в июле 2013 года, проводя пациенту биопсию костного мозга, врач "нарушила методику, тактику и технику выполнения" процедуры, повредив кровеносные сосуды пациента. Через несколько дней мужчина скончался.

Зимой 2018 года суд признал Мисюрину виновной и приговорил к двум годам колонии общего режима. Этот приговор вызвал широкий резонанс. Петицию с требованием пересмотреть дело подписали десятки тысяч человек, в том числе врачи, усомнившиеся, что именно действия медика привели к смерти пациента. Позже приговор врачу был отменен.