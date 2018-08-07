Маленькие собаки метят территорию на большей высоте, чтобы казаться крупнее

Нет никакого секрета в том, что собаки общаются при помощи запахов. Собственно, с этой целью они метят новую (и не только) территорию. Также собачники подтвердят, что некоторые кобели поднимают лапы чуть выше, чтобы отметиться, например, на фонарном столбе. Возникает вопрос: зачем же они это делают?

Недавнее исследование учёных Корнеллского университета показало, что небольшие собаки поднимают лапы под большим углом, чем животные покрупнее, чтобы, по всей видимости, и сородичам показаться покрупнее. Можно назвать такое поведение синдромом маленькой собаки.

Как говорят авторы работы, опубликованной в издании Journal of Zoology, их результаты предоставляют дополнительные доказательства того, что запаховое мечение может быть нечестным.

Изучая эту тему, исследователи взяли несколько небольших собак из приютов и засняли на видео, как животные метили территорию. Затем учёные внимательно изучили видеозаписи и определили угол, на который животное поднимала ногу.

Оказалось, что небольшие по весу и высоте собаки поднимали лапы под большим углом, чем более крупные кобели. Маленькие собаки словно пытались оставить свой след на той же высоте, что и более крупные создания.

Авторы работы пишут: "Хотя высота отметки мочи частично отражает размер сигнализатора, маленькие собаки, по всей видимости, "обманывали" собратьев, используя большие углы поднятых лап, чтобы нанести более высокие отметки мочи, тем самым преувеличивая свой размер".

Исследователи также сообщают, что собакам может быть даже полезно "преувеличивать размер своего тела и конкурентные способности", чтобы избежать конфликтов с другими четвероногими друзьями человека. (К слову, недавно учёные выяснили, что мириться собакам друг с другом удаётся хуже, чем, например, это удаётся волкам.)

Кроме того, исследование в очередной раз выявило разницу в поведении больших и малых собак.

Специалисты отмечают, что у исследования, конечно, есть свои недостатки. Также результаты можно интерпретировать другим образом. Возможно, большие собаки просто не могут поднять лапы так высоко, как животные поменьше. Или же миниатюрные собаки пытались таким образом перекрыть метку, оставленную другим псом.

Теперь учёным интересно выяснить, как собаки реагируют на различные "послания". Конечно, такие исследования, отвечающие на самые неожиданные вопросы, вряд ли принесут учёным Нобелевскую премию, а вот Шнобелевскую могут вполне.

К слову, учёные напоминают, что примеры "нечестной сигнализации" есть и у других видов, таких как карликовый мангуст.

Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о секретах общения других животных. Например, гиеновидные собаки принимают решения при помощи чихания, а белые носороги посещают огромные кучи навоза, чтобы узнать последние новости.

А некоторым общение с сородичами и вовсе мешает. Так, оказалось, что сурки живут дольше, если меньше общаются с себе подобными.