Усманов решил продать свою часть акций лондонского "Арсенала"

Российский бизнесмен Алишер Усманов достиг договоренности с владельцем контрольного пакета акций футбольного клуба "Арсенал" (Лондон) Стэном Кронке о продаже своей доли, которая составляет 30%. Известный предприниматель из России получит за это 550 миллионов фунтов стерлингов.

Таким образом, Стэн Кронке станет единоличным владельцем лондонского клуба, цена которого оценивается в 1,8 миллиарда фунтов стерлингов. Как сообщает Mirror, американский предприниматель поблагодарил Усманова за его преданность "Арсеналу" и поддержку клуба.

Издание отмечает, что несмотря на акции в клубе, Усманов никогда не получал места в Совете директоров "Арсенала".