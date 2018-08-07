Сергей Ковалев: я возьму реванш у Альвареса

Российский боксер Сергей Ковалев, лишившийся пояса чемпиона мира по версии WBO в бою с колумбийцем Элейдером Альваресом, пообещал не завершать спортивную карьеру и взять реванш у своего обидчика. Ранее появилась информация, что россиянин может в ближайшее время повесить перчатки на гвоздь.

Ковалев обратился в Instagram к болельщикам и поблагодарил их за поддержку после проигранного поединка. Кроме того, боксер заявил, что обязательно отберет чемпионский пояс у колумбийца.

Напомним, что в ночь на 5 августа Альварес нокаутировал Ковалева в бою за титул чемпиона мира WBO в весовой категории до 79,38 кг. Поединок состоялся в американском Атлантик-Сити.