Хватит на всю жизнь. В России создан новейший реактор для подводных лодок

Атомный реактор для подводных лодок, который не нужно заправлять в течение всего срока службы, разработан и испытан в России. Энергетическую установку создали в нижегородском ОКБМ "Африкантов", сообщает агентство РИА Новости. Она позволит отечественным субмаринам не тратить больше месяца на замену ядерного топлива.

Напомним, в конце июня этого года стала известна дата начала создания принципиально новой российской подлодки проекта "Хаски". Как гласит отчет Санкт-петербургского морского бюро машиностроения "Малахит", работы над АПЛ начнутся в 2019 году. Облик субмарины уже сформирован. Глава Объединенной судостроительной корпорации заявил, что "Хаски" станет универсальным боевым кораблем: будет нести как обычные крылатые ракеты, так и стратегические.