Астраханские полицейские скрутили убиравшую навоз с дороги девушку

Убиравшая за своей лошадью юная жительница Астрахани неожиданно для себя оказалась в наручниках — стражам порядка не понравилось, что навоз оказался посреди проезжей части, и они применили силу к несговорчивой девушке. Задержание с заламыванием рук сняли на видео.

Инцидент, как уточняет AstrakhanPost.ru, произошел в минувший понедельник, 6 августа, в самом центре города — на улице Максима Горького. Поводом для конфликта стала оправившаяся посреди проезжей части лошадь — служители закона оказались придирчивыми блюстителями чистоты, так что стоило наезднице спуститься на землю, дабы убрать навоз, как ее тут же схватили и поволокли к служебной машине.

Девушка оказала сопротивление, а потому полицейские и оказавшиеся рядом военнослужащие применили силу. Под горячую руку попал и ее спутник, пытавшийся вмешаться в ситуацию, — он тоже оказался в наручниках.

Разбирательство продолжилось на месте, а не в отделении, поскольку выяснилось, что задержанная несовершеннолетняя.

"Почему вы сейчас спрашиваете у ее родителей? Вы ее до этого насильно тащили в машину за волосы. Она спокойно стояла", — выкрикивает автор ролика, но не получает ответа.

Чем завершилось выяснение отношений, растянувшееся, судя по записи, до позднего вечера, остается неизвестным.