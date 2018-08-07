Epic fail: шестеро человек два года рыли тоннель к нефтепроводу, но были схвачены за 3 метра до него

Шестеро жителей Ангарска рыли вручную тоннель к нефтепроводу, но были задержаны в трех метрах от цели.

По данным следствия, рыть подземный тоннель до магистрального нефтепровода они начали еще два года назад. Причем, копали вручную при помощи лопат. За это время им удалось вырыть более 125 метров подземного лаза. Когда до цели оставалось всего три метра, мужчины были задержаны полицейскими. Во время обысков у них нашли оборудование для врезки в нефтепровод, а также трубы и шланги для откачки нефти.

По мнению экспертов, если бы попытка злоумышленников была удачной, это могло бы привести к экологической катастрофе: либо нефть могла попасть в Ангару, либо мог начаться пожар, который перекинулся бы на соседние нефтяные резервуары объемом 50 тысяч тонн.

"Можно только предполагать размеры ущерба, площадь загрязнения и возможные жертвы. В случае пожара ядовитое облако накрыло бы весь город", — заявил специалист по охране труда ООО "Транснефть-Восток" Константин Хмельков.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по Иркутской области, было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на кражу в особо крупном размере". Копателям грозит до 10 лет лишения свободы. Дело уже передано в суд.