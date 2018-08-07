Звезда фильма "Такси" получил по лицу в московском караоке-баре

Французский актер Сами Насери, получивший мировую известность после съемок в серии фильмов "Такси", пострадал в результате драки в московском ночном клубе.

Инцидент произошел в караоке-баре Voice на Тверской улице, где артист отдыхал вместе со своим братом Ларби. У знаменитости возник конфликт с неким мужчиной, после чего неизвестный ударил актера рукой по лицу. По словам правоохранителей, драку затеяли приезжие из Белоруссии.

Сейчас по данному факту проводится проверка, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.