Синхронистки Колесниченко и Субботина взяли золото на чемпионате Европы

В шотландском Глазго на чемпионате Европы по водным видам спорта российские синхронистки Светлана Колесниченко и Варвара Субботина оказались первыми в произвольной программе среди женских дуэтов. Россиянки за свое выступление получили 96.7000 балла.

На втором месте оказался украинский дуэт Анастасия Савчук – Елизавета Яхно (93.400). Итальянские синхронистки Линда Черрути и Констанца Ферро стали третьими (92.1333).

Напомним, что ранее Колесниченко и Субботина уже завоевали золотые медали на чемпионате Европы по итогам технической программы.