Итоги 08.08.08: Медведев рассказал, что может взорвать мир на Кавказе

Грузино-югоосетинский конфликт 2008 года не был неизбежен. Это результат аморального и преступного поведения грузинского руководства, которое находилось у власти в то время. Такое мнение высказал Дмитрий Медведев. Накануне годовщины конфликта премьер-министр дал интервью газете "Коммерсант".

"Россия, прежде всего, защищала собственных граждан", — говорит Дмитрий Медведев, объясняя действия Москвы в Южной Осетии и Абхазии в августе 2008-го.

"Россия получила главное. Мир. Мы смогли защитить своих граждан, граждан Российской Федерации их много, которые живут и в Абхазии, и в Южной Осетии. И у нас постоянно не болит голова, что в какой-то момент будет очередное нападение, нам придется вмешиваться, защищать наших граждан, защищать нашу безопасность, давать какой-то ответ", — подчеркивает премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Российские войска, по словам Медведева, могли дойти до Тбилиси. Но главная задача, которая стояла перед нашей армией — прекратить грузинскую агрессию.

"Цель была в том, чтобы выбросить грузинские войска из Цхинвала, навести порядок. И предотвратить возможность дальнейшей эскалации насилия, то есть военные действий. Цель не состояла в том, чтобы разгромить Грузию или казнить Саакашвили. Я считаю, что я правильно поступил, когда принял решение о том, чтобы проявить сдержанность и не форсировать дальнейшие действия. В конечном счете, это дало нам возможность успокоить ситуацию не только в Грузии, в Осетии и в Абхазии, но и выйти на достаточно спокойные отношения с Европейским союзом и с другими странами", — продолжает Дмитрий Медведев.

Комиссия Евросоюза в итоге признала, что войну развязала грузинская сторона. Впрочем, стратегические интересы Запада по-прежнему идут в разрез с российскими, и показательна здесь позиция Северо-Атлантического альянса.

"Расширение НАТО — это безусловная угроза РФ. И это безусловный вызов. Относительно недавно было принято очередное решение о том, что Грузию ждут и примут в Северо-Атлантический альянс. Это как можно прокомментировать? Это абсолютно безответственная позиция. Это просто угроза миру. Это может спровоцировать страшный конфликт", — предупредил российский премьер.

Тем более, когда речь идет о Кавказе, где в очередной раз реанимировали опасную тему о возможном вступлении Грузии в НАТО, тут прямо сейчас даже совместные военные учения проводят.

"Для нас Абхазия и Южная Осетия — это самостоятельные государства, с которыми у нас дружеские и дружественные отношения, и государства, в которых находятся наши военные базы. И мы понимаем, что если другая страна рассматривает их как свою территорию, то это может привести к очень тяжелым последствиям. Поэтому я надеюсь, что у руководства НАТО достанет все-таки сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении", — надеется Дмитрий Медведев.

Не факт, что события 2008 года будут в эти дни на официальном уровне хоть как-то вспоминать в Грузии.

А вот для Абхазии и Южной Осетии — это важная памятна дата, которая определила вектор их дальнейшего развития.