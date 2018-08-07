В Москве простились с погибшим оператором Кириллом Радченко

В Москве простились с оператором Кириллом Радченко, погибшим в Центральноафриканской республике.

По желанию родственников прощание состоялось в закрытом режиме, присутствовали только родные и близкие погибшего. Сегодня Радченко похоронят на Булатниковском кладбище, сообщает "Интерфакс".

Кириллу Радченко было 33 года. Он окончил колледж художественных ремесел №59 в Москве. Работал киномехаником в Доме журналиста, затем видеооператором и ассистентом фотооператора компаниях Troppiere group и GA Studio. Работал в Сирии и на Украине.

30 июля в Центральноафриканской республике в результате нападения неизвестных были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Их тела обнаружили неподалеку от города Сибю. Журналисты прибыли в африканскую страну для работы над документальным фильмом. Официальной аккредитации у них не было, все трое находились в ЦАР по туристическим визам. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Убийство".