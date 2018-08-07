В Красногорске водитель чуть не зарезал прохожего, сделавшего ему замечание

В Красногорске разъяренный водитель с ножом набросился на прохожего, который сделал ему замечание за неправильную парковку

Все случилось во дворе жилого дома. 30-летний мужчина, возвращаясь из магазина, попросил автомобилиста переставить машину. Это вызвало у водителя вспышку ярости. Он схватил нож и нанес оппоненту несколько ударов. Соседи, на глазах которых произошел конфликт, вызвали скорую. Пострадавший в больнице в тяжелом состоянии, по некоторым данным мужчине пришлось удалить почку.