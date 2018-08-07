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Покушение на президента Венесуэлы 1 час назад
Мадуро докажет, что к покушению на него причастна Колумбия
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил власти Колумбии в подготовке покушения на себя.
"Есть достаточные доказательства участия в этом уходящего правительства Колумбии. Мы располагаем сведениями о местонахождении и названии места, где в Чинакоте на севере Сантандер колумбийцы осуществляли подготовку террористов-убийц", — заявил Мадуро в видеозаписи, выложенной в Facebook.
При этом он пообещал в самое ближайшее время предоставить веские доказательства своих слов, однако имена подозреваемых не назвал.
Покушение на президента Венесуэлы было совершено 4 августа, когда Мадуро выступал в Каракасе на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Рядом с главой государства взорвались три дрона, сообщил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес. Ранения получили несколько сотрудников силовых структур. По подозрению в причастности к преступлению задержаны уже 6 человек.
Между тем, сам Мадуро сразу после покушения заявил, что его хотели убить "венесуэльские ультраправые вместе с колумбийскими ультраправыми и президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом", сообщает ТАСС.
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