Александрийский Ангел помылся впервые за 17 лет

Впервые за 17 лет в честь Дня реставратора в Петербурге, на Дворцовой площади, провели профилактическую реставрацию фигуры Ангела на Александровской колонне. Один из самых узнаваемых символов города в последний раз обследовался в 2001 году с использованием самых современных на тот момент технических средств.

Тогда с помощью эндоскопа фигура была обследована изнутри, исследование показало, что и сам Ангел, и колонна простоят еще 400-500 лет и даже выдержат 6-балльное землетрясение.

Тем не менее, уход скульптуре требуется все равно, отметил председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга Сергей Макаров..

Перед нынешней реставрацией специалисты запустили квадрокоптер. С его помощью они смогли осмотреть внешнее состояние четырехметровой фигуры.

Макаров сообщил, что Ангел находится в прекрасном состоянии, однако помыть его требуется, поскольку "голуби не щадят никого".

Скульптуру помоют по методике, разработанной Музеем городской скульптуры, с использованием раствора на основе детского мыла, передает ТАСС.

При этом советник руководителя департамента культурного наследия города Москвы — художник-реставратор Юлия Логинова, которая также принимает участие в "очистке" Ангела, рассказала, что на скульптуру никто не поднимался с момента окончания комплексных реставрационных работ, то есть с 2003 года.

Поэтому сейчас специалистам очень важно провести не только текущий уход, но и обследование Ангела: взять при необходимости пробы, промыть поверхность, удалить сажистые загрязнения и покрыть памятник воском, отметила Логинова.

Вице-губернатор Петербурга Константин Серов, со своей стороны, сообщил, что поскольку погода благоволит и ветер не очень сильный, то МЧС дало допуск на эти работы.

Во время промывки скульптуры специалисты и участники церемонии поочередно поднимались на 50-метровую высоту при помощи автолестницы в сопровождении спасателей и обрабатывали памятник из специализированного поливочного снаряжения. После этого вице-губернатор Серов сказал, что "долг петербуржца выполнен".

При этом выяснилось, что Ангел находится в лучшем состоянии, чем Змей (другой "персонаж" скульптурной композиции). Змею от голубей досталось больше, и его придется мыть капитально.

Прямую трансляцию "водных процедур" для Ангела с Дворцовой площади вел телеканал "Санкт-Петербург".

Воспетая Пушкиным Александровская колонна была открыта в 1834 году. Ее общая высота около 47 метров, а вес 700 тонн. Автор фигуры Ангела на этой колонне — скульптор Борис Орловский.